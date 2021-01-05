Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати.
Коронавірус у світі: статистика
Станом на ранок 5 січня у світі зафіксовано близько 86 мільйонів випадків захворювання на COVID-19.
Жертвами пандемії коронавірусу стали понад 1,8 мільйона людей. При цьому більш як 48 мільйонів пацієнтів змогли одужати.
Коронавірус в Україні: актуальні дані
В Україні від початку пандемії діагностовано 1078251 випадок зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 5334 українців.
За весь час пандемії 733558 осіб одужали, 18927 хворих – померли.
Дані щодо COVID-19 у Києві
Кількість випадків інфікування коронавірусом у Києві за попередню добу зросла на 846 осіб.
Всього у столиці на COVID-19 захворіли 114369 людей. Коронавірус забрав життя 2003 хворих, подолали хворобу 40921 киянин.
Майбутній січневий локдаун в Україні
У Міністерстві охорони здоров'я України назвали головну причину запровадження січневого локдауну, що запланований на 8-24 січня.
Очільник МОЗу Максим Степанов також назвав категорії товарів, торгівля якими буде дозволена під час дії локдауну.
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