У світі зафіксовано більш ніж 85 мільйонів випадків COVID-19 / фото REUTERS

Станом на ранок 5 січня 2021 року загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі наближається до 86 мільйонів.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

Читайте такожВ Туреччині розробили експрес-тест, який виявляє COVID-19 за 10 секундТак, наразі зафіксовано 85689897 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Вилікувалися від коронавірусу 48164267 пацієнтів. Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою COVID-19, від початку пандемії померло 1853725 людей.

У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (20817188 випадків), Індія (10356844) та Бразилія (7753752).

Очолюють сумну статистику смертності США – там зареєстровано 353621 померлого від COVID-19. На другому місці перебуває Бразилія (196561), на третьому – Індія (149850).

Дані щодо COVID-19 на 5 січня 2021 року / скріншот

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Автор: Аліна Вишневська