Більшість затриманих з початку року на півострові - кримські татари, поділилися у Меджлісі.

З початку року у тимчасово окупованому Криму російські окупанти затримали 154 людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, голова управління з правових питань та закордонних справ Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

Так, за даними Кримськотатарського ресурсного центру, за 9 місяців 2023 року у Криму затримали 154 людини, 112 з яких - кримські татари. Більшість кримчан окупанти хапали, коли ті приходили до будівель судів, щоб підтримати незаконно затриманих окупантами громадян. Також мешканців Криму затримували за нібито "державну зраду", дискредитацію ними російської армії та участі в організації "Хізб ут-Тахрір" та батальйоні імені Номана Челебіджихана, які заборонені в Росії та визнані терористичними.

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Також окупаційні правоохоронці провели на території півострова 57 обшуків, з яких 38 - у будинках кримських татар. За словами Барієва, цьогоріч кількість обшуків зросла, адже за аналогічний період 2022 року їх було 25, а у 2021-му - 46.

Також за цей період правозахисники зафіксували 226 випадків порушення права на справедливий суд (153 - щодо кримських татар) та 40 випадків порушення права на здоров’я (31 - щодо кримських татар).

Крім того, цьогоріч у Криму зафіксовано щонайменше три смерті, які спричинили чи могли спричинити окупанти. Зокрема, це політв’язні Джеміль Гафаров та Костянтин Ширінг, які у лютому померли під час незаконного ув’язнення через ненадання медичної допомоги. Також йдеться про 28-річного Ібраїма Аблязізова з Бахчисараю, який вважався зниклим, а за тиждень був знайденим мертвим.

Важливі новини Криму - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, з початку тимчасової окупації півострова російські загарбники розпочали переслідування корінного населення Криму та проукраїнських місцевих мешканців. Від ворожих обшуків, затримань та арештів найбільше страждають кримські татари.

7 лютого в російській колонії помер Костянтин Ширінг, якого росіяни раніше затримали у Криму, винесли незаконний вирок та незаконно етапували до РФ. 10 лютого у СІЗО в Ростовській області помер Джеміль Гафаров, який також був незаконно затриманий окупантами. Обидва політв’язні мали тяжкі захворювання, які потребували системного надання медичної допомоги та належного догляду.

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