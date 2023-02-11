Він наголошує, що Росія повинна провести ефективне й неупереджене розслідування обставин смерті політв'язнів.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до уповноваженої з прав людини Російської Федерації Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційну інформацію про смерть громадян України Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова та її причини.

Як повідомив Лубінець у своєму Telegram-каналі, світ повинен знати про системне порушення Росією прав людини, Женевських конвенцій та інших норм міжнародного права. Лубінець додав, що відповідно до Конвенції про захист цивільного населення, під час війни забороняється застосування будь-яких заходів, які можуть завдати фізичних страждань або призвести до знищення осіб, які перебувають під захистом, які є під їхньою владою.

"РФ повинна провести ефективне і неупереджене розслідування обставин смерті політв'язнів Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова, а також повідомити про результати Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - підкреслив омбудсмен.

Відео дня

Лубінець зазначив, що про смерть Ширінга стало відомо 7 лютого.

"Він помер на території колонії №5 у місті Новотроїцьк в Оренбурзькій області Російської Федерації. Адміністрація колонії №5 офіційно не підтвердила смерть Костянтина Ширінга, але повідомила про це родичам", - зауважив він.

Про смерть 60-річного Гафарова стало відомо вчора.

"Він помер у СІЗО Новочеркаська. Джеміль Гафаров був незаконно позбавлений волі та обвинувачений у нібито участі в діяльності "терористичної організації". На момент ув'язнення Джеміль Гафаров мав 3-тю групу інвалідності через проблеми з серцем. Через ігнорування його стану здоров'я та ненадання медичної допомоги Гафаров переніс серцевий напад у СІЗО та отримав 2-гу групу інвалідності", - наголосив Лубінець.

Уповноважений підкреслив, що антигуманне поводження з незаконно ув'язненими Росією громадянами України, ненадання належної медичної допомоги є порушенням основоположних прав людини, норм міжнародного права та прирівнюється до катування.

"Тому готуємо лист до Комітету ООН проти катувань. Росія вкотре показує, що для неї права людини - порожній звук!" - написав омбудсмен.

Смерть українських політв’язнів в Росії: подробиці

10 лютого, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у російському СІЗО помер кримський політичний в'язень Джеміль Гафаров, незаконно засуджений російськими судами до 13 років позбавлення волі.

27 березня 2019 року в окупованому Росією Криму пройшли обшуки в десятках будинків кримських татар, більшість з яких - активісти громадського об'єднання "Кримська солідарність".

У результаті обшуків 27-29 березня російські силовики затримали 23 кримських татар, з них троє перебували в Ростові-на-Дону. Це Джеміль Гафаров, Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхалієв, Меджит Абдурахманов, Яшар Муєдінов, Білял Аділов, Риза Ізетов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яников, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Тофік Абдулгазієв, Сейтвели Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Акім Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Арифмеметов, Ремзі Бекіров, Енвер Аметов і Владлен Абдулкадиров.

Пізніше були затримані кримські татари Раїм Айвазов і Ескендер Сулейманов, яких слідчі також включили в це "кримінальне" провадження.

Їх звинувачують у причетності до діяльності Ісламської партії "Хізб ут-Тахрір", яку в РФ, країні-терористі, визнано терористичною.

Проти них було порушено справи за ст.205.5 кримінального кодексу РФ (організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).