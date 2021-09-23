Суд визнав Крисіна винним у катуванні людини й засудив до 8 років позбавлення волі.

"Тітушка" Юрій Крисін, якого вже засуджено за причетність до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія, сьогодні отримав ще один вирок - за катування людини.

Про це кореспондента УНІАН повідомила прокурор Юлія Малашич.

"Сьогодні Дарницький районний суд Києва ухвалив вирок за ст. 127 ККУ, за організацію пособництва у здійсненні катування потерпілого Владислава Іваненка, якого було викрадено в січні 2014 року, як особу, яку помилково сприйняли за учасника мирних акцій протесту", - сказала Малашич.

За її словами, у цій справі Крисіна засуджено до 7 років позбавлення волі.

Читайте також"Руки геть!": у Києві під ізолятором СБУ мітингували прихильники Семенченка (фото, відео)"З урахуванням вироку Апеляційного суду Києва від 2018 року (у справі про вбивство Веремія – УНІАН) остаточно йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років", - уточнила прокурор.

Також вона повідомила, що суд частково задовольнив позов потерпілого Іваненка і постановив виплатити 500 тис. грн за завдання моральної шкоди.

Що відомо про справу

За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро "Петрівка" "тітушки" викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у свій наметовий табір біля станції метро "Бориспільська" і катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну інкримінували залучення осіб до охорони табору "тітушок" та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

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Автор: Дмитро Хилюк