Разом зі спільниками Юрій Крисін організував протиправні дії у виправній колонії, де відбуває покарання.

Засуджений за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році та обвинувачений в організації "тітушок Майдану" Юрій Крисін отримав нову підозру за місцем відбування покарання.

Читайте такожДепутат ОПЗЖ з Житомира привітав ветеранів з 9 травня "разом з нацистами" (фото)Про це повідомила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Наталія Калиновська, передає hromadske.

За даними слідства, Юрій Крисін, він же "кримінальний авторитет" на прізвисько "Шкаф", разом із двома "смотрящими" за установою та окремою її частиною та ще одним ув’язненим організував протиправні дії.

Калиновська зазначила, що слідчі підозрюють їх у тероризуванні в'язнів Торецької виправної колонії. При чому для переконливості "авторитети" завдали двом в’язням тілесних ушкоджень.

Що відомо про "тітушку" Юрія Крисіна

У ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва "тітушки" вбили журналіста Веремія. Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили в спину. Дії Крисіна, який добивав битою пораненого журналіста, були кваліфіковані як хуліганство.

22 грудня 2017 року суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки.

13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва змінив вирок суду першої інстанції та призначив Крисіну нове покарання - 5 років реального позбавлення волі. Крисін визнав свою провину, але заявив, що до вбивства Веремія не причетний.

На початку жовтня 2018 року Крисіна етапували до Торецької виправної колонії №2 для відбування покарання.

10 вересня 2019 року Верховний суд залишив чинним вирок Крисіну у вигляді позбавлення волі строком на 5 років у справі про вбивство Веремія.

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Автор: Аліна Вишневська