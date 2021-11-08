Ласий шматок. Хто допомагає маловідомим ділкам захопити ринок зовнішньої реклами

Поки офіційні оператори ринку зовнішньої реклами намагаються отримувати усі потрібні дозволи для розміщення своїх бордів, їх швидко, через суди, обходять маловідомі компанії. І, складається враження, що не без допомоги чиновників.

Київська область. Бориспільська траса. Вартість рекламної площі на стандартному борді тут стартує від п’яти тисяч гривень, а на більшій конструкції може сягати шістдесяти тисяч грн за місяць. Сотні конструкцій, мільйони прибутків. Експерти нарікають, що за цей ласий шмат взялися маловідомі ділки, які прагнуть відкусити якомога при мовчазній згоді чиновників.

"Якщо говорити прямо, то це рейдерське захоплення тих уже існуючих рекламних конструкцій, які вже знаходяться на місцях за межами міста", – розповідає "Грошам" голова Асоціації операторів зовнішньої реклами Костянтин Гейбович.

Нещодавно на Київщині нізвідки з’явилась вкрай підозріла компанія "Альфа Діджитал" – ця фірма-примара претендує на майже 150 місць під білборди в Київській області.

Ділків не спиняє, що на більшості з місць вже давно стоять рекламні щити інших фірм, які працюють роками й справно платять кошти в бюджет. Їх новоявлений конкурент не посоромився подати в держоргани пакет документів з фото чужих конструкцій.

"На фотографіях вказані саме мої конструкції. Конструкції, які промарковані. На них є напис власника, номер дозволу, телефон мій, але чомусь він визначений, як власність "Альфа Діджитал", – розповідає керівник рекламної агенції "Моцарт ГмбХ" Ярослав Дроботун.

В чому ж секрет такої нахабності "Альфа Діджитал"? Ця фірма створена 2 роки тому. Та у публічному доступі немає ані контактів, ані реальних адрес компанії. Єдиний номер для зв'язку – юристки "Альфа Діджитал" Діни Сидорук. І вона… чомусь відмовляється назвати адресу офісу.

"Вони знаходяться у центральному кварталі міста Києва. Я вам про це повідомила. І вже бажання директора – показувати чи не показувати. Прийде час – він покаже. На сьогоднішній день його позиція така: оскільки займаються незрозумілими речами, спотворюють картину дійсності, він на контакт не хоче йти", – сказала вона "Грошам" телефоном.

Те, що "Альфа Діджитал" вирішила отримати місця, які вже зайняті іншими компаніями, пані Діна спершу спростувала, але згодом зізналася: "З економічної точки зору він нам підходить – гарна видимість".

Схоже, такий аргумент спрацював і для корумпованих чиновників. Бо ж фірма, навіть без ключового погодження від автодору, вже отримала дозвіл від Київської обладміністрації. Як же так? Виявляється, "Альфа Діджитал", зі згоди чиновників, скористалася колізією, в яку потрапили всі рекламні компанії, чиї борди стоять на землі, що не належить до міст чи селищ.

"Всі оператори опинилися в такій колізії, що дозволи хоч і видає КОДА, їх треба узгоджувати автодором. І автодор, маючи на це причини, чи не маючи, дуже часто відмовляє", – пояснює "Грошам" ситуацію голова Асоціації операторів зовнішньої реклами Костянтин Гейбович.

Терміни виданих автодором дозволів у білих рекламщиків закінчилися. І подовжити їх законні власники бордів не можуть – обладміністрація відмовляє. При цьому – це найдивніше – отримати дозвіл в ОДА одна фірма все ж змогла. І це – "Альфа Діджитал".

"Якщо оператори судяться і суди їм відмовляють, вони не можуть ці питання розв’язати. А ця компанія через суд розв’язала це питання і швиденько, до кінця строку подачі апеляції, провели це рішення", – каже Костянтин Гейбович.

Голова КОДА Василь Володін підтверджує: законних підстав отримати дозвіл у "Альфа Діджитал" не було, а підписати дозвіл його змусило судове рішення. Та запевняє, що ще анулює дозвіл, якщо компанія так і не надасть документу від автодору.

"Оскарження цього рішення в апеляційній інстанції успіху не мало. Рішення набрало законної сили", – розповів він "Грошам".

Втім, пан Володін дещо не договорює. Попри запевняння голови КОДА в безпристрасності, ніякої битви за справедливість з боку його адміністрації в суді насправді не було.

У "Грошей" є рішення по апеляції. І, виявляється, КОДА понад рік не подавала документів до суду. Через термін, який сплив, їм відмовили в апеляції. Тобто фактично адміністрація просто спустила на гальмах усю справу, саме через це – такий собі подаруночок від Володіна – "Альфа Діджитал" і отримала дозвіл.

"Я припускаю, що в усій цій історії присутня корупційна складова", – каже керівник рекламної агенції "Моцарт ГмбХ" Ярослав Дроботун.

Не на камеру кілька керівників рекламних агентств розповідають: ймовірно, з рейдерською схемою може бути пов'язаний екс-керівник ДП Київоблреклама при ОДА Олександр Бойко. Саме при ньому розпочався переділ ринку. Та особливо цікаво, що на нараді операторів реклами юристка "Альфа Діджитал", та сама Діна Сидорук, сиділа поруч і постійно спілкувалася з іще одним Бойком – Володимиром, який представляв компанію "Вінчензо". Її, своєю чергою, раніше очолював Олександр Бойко – начальник ДП Київоблреклама.

"Довести це вкрай важко, але люди, які опікуються рекламою в ОДА, мають безпосередній приватний інтерес в структурі "Альфа Діджитал"", – розповідає "Грошам" керівник рекламної агенції "Моцарт ГмбХ" Ярослав Дроботун.

Справді, якщо по закону, історія мала б розвиватись інакше. У цьому "Гроші" переконались в іншому регіоні України, в Черкасах. Тут також бізнес, борди й переділ, влаштований фірмою-примарою, яка зареєстрована, за дивним збігом, за однією адресою з "Альфа Діджитал". Лише називається інакше – "Медіа Дизайн". Компанії також не має і двох років, але, попри відсутність досвіду, фірма має неабиякий апетит – подала документи одразу на шістдесят місць для бордів в Черкасах. При тому, що весь рекламний ринок цього міста – це 400 щитів. Пакет документів дуже здивував чиновників.

"Якщо необхідна топозйомка, то робиться топозйомка, а не роздруківка з гуглмеп", – розповів "Грошам" начальник відділу реклами та дизайну міського середовища Черкаської міськради Андрій Поліщук.

А претензії на чужі рекламні місця шокували місцевих бізнесменів.

"Компанія претендує на місце, на якому знаходиться рекламний засіб, що належить нашій компанії. Компанія, яку я представляю, має дозволи. У нас є сплата. Ми легально працюємо", – розповів "Грошам" представник компанії "СКМ-Черкси" Олександр Гричаненко.

У Черкасах компанія-новачок знахабніла настільки, що заявила про бажання поставити борд навіть біля пам'ятки архітектури – навпроти Будинку купців Цибу́льських, збудованого в 1850 роках.

"У нас є частина місць, де немає конструкцій, але є обмеження за схемою. Там не передбачено бігбордів. Це історична частина міста і тут вони не допустимі", – пояснює начальник відділу реклами та дизайну міського середовища Черкаської міськради Андрій Поліщук.

Невже і в Черкасах, як в Київській області, влада спустить на гальмах таке резонансне питання? "Гроші" запитали про це особисто у мера. Пан Бондаренко запевняє: він проти захаращення історичного центру, і місто взагалі не потребує нових щитів. Як і недобросовісної конкуренції.

"В Черкасах зареєстрована петиція про зменшення кількості рекламних конструкцій. Тому що воно застаріле і непривабливе. Ми рухаємося до того, щоб змінити повністю концепцію рекламних конструкцій", – сказав Анатолій Бондаренко "Грошам".

Знайти "Медіа Дизайн", як і "Альфа Діджитал", виявилося непросто. Жодної відкритої інформації про офіс, телефон не працює. Та все ж почути їхнього представника вдається. На словах він відхрещується від зазіхань на історичний центр Черкас. Хоча подані документи свідчать про зворотнє.

"Не було таких місць історичних, які порушують якусь там історичну культуру", – сказав представник ТОВ "Медіа Дизайн" Олександр телефоном.

"Медіа Дизайн" наполягає, що міська влада їх проігнорувала, і тому вони пішли до суду. До місцевого, Черкаського. Тут, як і в Окружному київському, спробували провести розгляд справи за спрощеною процедурою. Тобто "втемну" – без залучення усіх сторін. Та в Черкасах влада прийшла до суду. І, врешті, позивач відкликав свою заяву.

Тим часом власники бордів на Київщині гадають, навіщо власникам "Альфа Діджитал", яка за два роки існування досі не продає жодних рекламних площ, стільки дозволів? Самі ділки вже натякають на якийсь компроміс…

"Ми нікого не демонтували. Ми пропонуємо або так, або інакше. Ми готові до компромісу якогось", – каже юристка компанії Діна Сидорук.

Та через все це реальні власники вже чекають, коли ділки з-під владного даху прийдуть до них за грошима.

"Я припускаю, що вони запропонують нам, власникам конструкцій, власникам місць, умовно кажучи, за 2 тис. доларів викупити у них дозволи, які вони законно мають. Вони нам видадуть папірці, що дозвіл передано", – пояснює "Грошам" директор рекламної агенції "Моцарт ГМБХ" Ярослав Дроботун.

Фактично це буде здирництвом. І якщо таке станеться, то, за найскромнішими підрахунками, бездіяльність Київської обласної адміністрації принесе нахабним власникам фірми щонайменше 8 мільйонів гривень – це якщо вони справді вибиватимуть по 2 тисячі доларів за борд, яких 150. Ось така проста корупційна математика. Вона у всіх на виду, але в таємниці. Принаймні, була до цього дня. Бо тепер "Гроші" просять компетентні органи офіційно звернути на це увагу.

Повний сюжет про те, хто "втемну" замахнувся переділити ринок зовнішньої реклами на Київщині, і як, за схожою схемою, відбувалася спроба зробити те саме у Черкасах, дивіться в програмі "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

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