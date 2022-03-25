Тепер відомості громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Росії, були видалені.

Неапольський суд виніс остаточне рішення щодо звільнення українського режисера Євгена Лавренчука, визнавши звинувачення проти нього з боку РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування – політичними.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова у Facebook.

"Рішення стало результатом ініційованого мною звернення Національної поліції України до Інтерполу про зловживання Росією відомостями в інформаційній системі Інтерпол.

За результатами цього звернення відомості громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації були видалені через їх невідповідність положенням ст. 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру", - написала Денисова.

"У свою чергу суд Неаполя поставив крапку в цьому процесі і звільнив Євгена Лавренчука", - підсумувала Денисова.

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