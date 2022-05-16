Церемонія прощання з першим президентом незалежної України відбудеться у вівторок вдень.

З першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком прощатимуться у вівторок, 17 травня, в центрі Києва.

Церемонія прощання з Кравчуком запланована в Українському домі, йдеться на сайті президента України Володимира Зеленського.

Початок церемонії заплановано на 11 годину.

Нагадаємо, журналісти дізналися, що Леонід Кравчук помер після тривалої хвороби 10 травня о 17:00 за київським часом. За даними джерел ЗМІ, першого президента незалежної української держави "вбили події" (війна з РФ - Ред.).

Пізніше смерть Кравчука підтвердила народний депутат Ірина Геращенко, але не розкрила подробиці.

Кравчук 10 січня цього року відзначив своє 88-річчя.

На початку вересня художник та активіст Сергій Поярков повідомив, що першому президенту України наприкінці червня зробили операцію в Київському центрі серця, і після цього він знаходився на реабілітації у Німеччині.

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