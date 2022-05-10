Першого президента України не стало на 89 році життя

Перший президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня, після тривалої хвороби.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в колі сім'ї.

"Сьогодні, 10 травня 2022 року, о 17:00 за київським часом, після тривалої хвороби пішов з життя Леонід Макарович Кравчук, перший президент незалежної України", - йдеться у повідомленні.

Смерть Кравчука у своєму Telegram-каналі підтвердила народний депутат України Ірина Геращенко.

"Помер Леонід Кравчук", - написала вона.

Інших подробиць Геращенко не навела.

10 січня 2022 року Леонід Кравчук відзначив 88-річчя.

Довідка УНІАН. Леонід Кравчук був першим президентом незалежної України у 1991-1994 роках.

Разом із Борисом Єльциним, президентом Росії, та Станіславом Шушкевичем, першим лідером незалежної Білорусі, який помер минулого тижня, Кравчук брав участь у підписанні Біловезьких угод, що поклали край існуванню СРСР.

У липні 2020 року Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі з Донбасу. Він змінив на цій посаді другого президента України Леоніда Кучму.

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