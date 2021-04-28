У лікарнях не можна створювати пункти вакцинації від коронавірусу, вважає лікар-інфекціоніст Андрій Александрін.
Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".
"Для мене дивно, коли починають готуватися до вакцинального процесу при COVID-19, у мене питання до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка - чим відрізняється процес вакцинації проти COVID-19 від процесу вакцинопрофілактики при грипі, кору та інших вакцинокерованих інфекціях? Я як фахівець скажу - нічим. Коли в 2021 році чиновники МОЗ заявляють, що будуть створені дві тисячі пунктів вакцинацій у лікувальних установах - це катастрофа для нашої країни", - сказав він.
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За словами лікаря, вакцинація від коронавірусу в усьому світі організовується в "польових" умовах - для мінімального залучення людей в медустанови. У зв'язку з цим він нагадав про випадки внутрішньолікарняних інфекцій в Україні.
"І коли людина приходить до лікувального закладу і стоїть в черзі, він піддається величезній кількості інфекційних ризиків і може заразитися різними інфекціями, не тільки COVID-19. До якісного інфекційного контролю нам ще дуже далеко", - сказав він.
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