Усі вони утворюються при надавачах медичних послуг і обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

З 28 квітня в Україні працюватимуть 2 тис. 127 пунктів щеплення для імунопрофілактики від COVID-19.

Про це повідомляє портал Міністерства охорони здоров'я України щодо вакцинації від коронавірусної хвороби.

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Як зазначається, усі вони утворюються при надавачах медичних послуг і обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

Наразі у пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком 65+. На щеплення можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру найближчого пункту щеплення, адресу та телефон якого можна знайти на сайті про вакцинацію від COVID-19. Для отримання щеплення необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Вакцинація в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Україна отримала 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX, і зараз її розвозять до пунктів щеплення. Цією вакциною щеплюватимуть пріоритетні групи, зокрема людей віком 65+, а також тих, хто повинен отримати другу дозу вже у травні (через 12 тижнів після першого щеплення).

Вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина від SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) є ідентичними за складом та технологіями виготовлення. Саме тому, якщо особа отримала першу дозу AstraZeneca/Covishield, то друге щеплення можна зробити вакциною AstraZeneca-SKBio.

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на сході України, людей, старших від 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації.

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Автор: Леся Лещенко