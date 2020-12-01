За словами мера, в Ївано-Франківську спостерігається зменшення кількості хворих, а локдаун "доб’є малий і середній бізнес".

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків виступив проти запровадження у місті локдауну.

Про це він заявив у Facebook під час прямого ефіру.

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Він наголосив, що у місті йде зменшення кількості хворих на COVID-19.

"Локдаун доб’є малий і середній бізнес, який непросто переживає цей рік. Дуже важливо зважати, що саме перед Миколаєм, перед новорічно-різдвяними святами підприємці зароблять ті кошти, за які потім можуть утримувати свої господарства, своїх працівників протягом січня – березня. Тому прохання до уряду не вводити локдаун, щоб наше місто, наша країна могли вижити в такий непростий час", - сказав Марцінків.

Львів проти локдауну:

Раніше проти локдауну виступив мер Львова Андрій Садовий.

Садовий заявив, що запроваджувати локдаун на свята неможна через "особливу атмосферу" у місті на Різдво. За його словами, жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста.

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Автор: Катерина Лиманська