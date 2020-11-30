За словами Садового, Різдво скасувати не можна, адже у Львові в цей час "особлива атмосфера".

У Львові не хочуть запроваджувати локдаун на свята через "особливу атмосферу" у місті на Різдво.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, передає прес-служба Львіської міськради.

"Зараз йдеться про локдаун. Уряд ще не вирішив кінцево, як він буде виглядати, але він має бути індивідуальним та враховувати специфіку кожного регіону. Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть", - заявив Садовий.

За його словами, жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста.

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"По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова — треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію", - резюмував Садовий.

Коронавірус на Львівщині: останні дані

У Львівській області загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 46078 осіб.

Одужали - 29068 осіб, 1236 - померли.

Карантин в Україні: що відомо на 30 листопада

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.

19 листопада за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в грудні в Україні можуть ввести жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються дати початку локдауну на кілька тижнів з 10-15 грудня або з 20-25 грудня.

25 листопада в Кабміні допустили введення тотального карантину на новорічні свята.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі введення в Україні повного локдауну громадськість буде поінформована про нього заздалегідь - за 7-10 днів.

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Автор: Катерина Лиманська