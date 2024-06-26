Росія вчинила понад 600 злочинів проти українських журналістів та ЗМІ в Україні від початку повномасштабного вторгнення.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав масштаби злочинів Росії проти українських журналістів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час конференції-дебатів "Журналісти мають значення: заклик до звільнення українських журналістів, утримуваних Російською Федерацією", яка відбулася в рамках літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

"Ми знаємо, що Росія вчинила більш ніж 600 злочинів проти українських журналістів і взагалі медіа в Україні від початку повномасштабного вторгнення. 82 професіонали медіа були вбиті. 34 журналісти були поранені. 14 професіоналів з медіа зникли безвісти. 25 журналістів незаконно утримуються Російською Федерацією", - наголосив Лубінець і підкреслив, що ці цифри не є остаточними, кількість жертв може бути набагато вищою.

Уповноважений зауважив, що на тимчасово окупованих територіях російські загарбники затримують журналістів через те, що вони називають речі своїми іменами; вони піддають їх тортурам.

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Так, омбудсмен зазначив, що Росія незаконно утримує журналістів, і робить це цілеспрямовано.

"Коли росіяни бачать напис "преса", - ця людина стає ціллю для російських солдатів… Дуже багато є прикладів, коли журналіст з цим написом "преса", - вони були вбиті російськими снайперами. Лише за те, що у них на одязі був цей напис "преса", - сказав він.

"Україна закликає міжнародну громаду підсилити дипломатичний та політичний тиск на Росію, та звільнити всіх українських журналістів, яких вона незаконно утримує", - наголосив Лубінець.

Крім того, він закликав працювати над Формулою миру, працювати задля повернення всіх українських громадян, засудити напади Росії на незалежну журналістику на ТОТ України.

"Включаючи вбивство, викрадення, тортури та переслідування журналістів", - сказав Омбудсмен.

Уповноважений також закликав притягнути до відповідальності усіх відповідальних за злочини проти людства, проти журналістів; посилити санкційну політику проти Росії, а також сформувати список росіян, які були учасниками злочинів проти українських журналістів.

"Я думаю, що конкретним кроком в цьому напрямку може бути прийняття спеціальної резолюції за участі усіх міжнародних організацій", - зауважив Лубінець і запропонував спільно працювати над проектом документу з вимогами звільнити українських журналістів.

Своєю чергою, голова Департаменту моніторингу свободи слова Інституту масової інформації Катерина Дячук зауважила, що кримська журналістка Ірина Данилович втратила слух через ненадання Росією медичної допомоги.

"Вона є однією з 30 українських журналістів-заручників, яких Росія утримує неправомірно. Ірина висвітлювала події в Криму. І саме за свою журналістську діяльність була затримана. Її ув’язнили на сім років і сфабрикували справу проти неї за те, що вона нібито зберігала вибуховий пристрій", - сказала Дячук.

За даними ІМІ, з початку війни Росії проти України, з 2014 року, заручниками Росії побували понад 100 українських журналістів.

"Станом на зараз в полоні перебувають щонайменше 30. Це ті, про яких ми знаємо. Це журналісти з окупованого Криму, це журналісти з окупованої частини Запорізької області, з Києва також, Київської області", - зауважила представниця ІМІ.

Вона підкреслила, що всі ці люди є цивільними заручниками. Водночас Росія намагається зробити з них комбатантів.

"Це як, наприклад, з Дмитром Хилюком - журналіст агенції УНІАН, який був вивезений насильно до Росії під час окупації Київщини у 2022 році", - зазначила Дячук.

За її словами, Росія робить це для того, аби не визнавати ці злочини, скоєні проти журналістів.

"Журналісти документують російські злочини. І Росії не вигідно, щоб ця інформація поширювалася світом", - сказала представниця ІМІ.

Водночас, наголосила вона, немає механізму повернення цивільних осіб - як з військовополоненими.

"І ситуація виглядає досить складною", - зауважила Дячук і додала, що часто Росія відмовляється визнавати, що утримує журналістів на своїй території, водночас використовуючи їх у своїх пропагандистських сюжетах, називаючи їх "екстремістами", "терористами", "шпигунами" та "державними зрадниками".

Вона зазначила, що всі журналісти, яких Росія протизаконно утримує, мають "терміни" від 14 до 20 років ув’язнення. За даними ІМІ, Росія застосовує до журналістів катування, тортури, знущання та не надає медичну допомогу. Доступу до українських журналістів не мають ні їхні родини, ні адвокати.

Дячук закликала міжнародну спільноту провести реальне міжнародне розслідування, яке мало б юридичний статус, та використовувати це розслідування для того, щоб російські посадовці були притягнуті до відповідальності. Вона також закликала чинити міжнародний тиск на Росію, поширювати інформацію про утримуваних українських журналістів та сприяти їхньому звільненню.

Викрадення українців росіянами

За інформацією правозахисників, станом на березень Росія примусово утримувала щонайменше 7 тисяч цивільних українців.

Наприкінці травня виконавча директорка громадської організації "Медійна ініціатива за права людини" Тетяна Катриченко пояснила, чому Росії вигідно утримувати українських журналістів, серед яких, зокрема Хилюк.

Вона зазначила, що Російська Федерація затримувала, в першу чергу, активних громадян: активістів, колишніх учасників Антитерористичної операції і журналістів. Деяких медійників намагаються ізолювати, а інколи і використати у пропагандистських роликах чи акціях.

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