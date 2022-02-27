Причина у відсутності одного важливого документа.

Українців, які виїжджають зараз до інших країн на машинах, можуть не пропустити через кордон.

Про це попередили в Державній прикордонній службі України.

Причина в тому, що для перетину кордону на авто необхідно мати поліс страхування - "зелену карту".

"У зв'язку з військовою агресією, яку вчинила Росія проти українського народу, державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців. Нерідко наші співвітчизники їдуть автомобілями. Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування - "зеленої карти", - повідомили у відомстві.

Держприкордонслужба ще раз нагадує, що "зелена карта" - це обов'язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону", - додали у відомстві.

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