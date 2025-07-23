Міністр внутрішніх справ доповів президенту про обставини загибелі Максима Казбана.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь міністр внутрішніх справ України про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" полковника Максима Казбана. Про це зазначено у повідомленні у Telegram-каналі глава держави.

Реагуючи на трагедію Зеленський написав: "Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави".

Президент нагадав, що Казбан воював заради України ще з 2014-го у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення Служби безпеки України. У 24-му році він очолив "Лють".

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"Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана", - підкреслив Зеленський.

На Донеччині загинув командир об'єднаної штурмової бригади "Лють" - подробиці

Як повідомляв УНІАН, про загибель Максима Казбана стало відомо учора. Зокрема про це написав у Facebook глава Нацполіції Іван Вигівський. Він повідомив, що командир "Люті" загинув цього дня у ДТП у Донецькій області.

"Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток…", – написав Вигівський.

Жодних деталей трагічної події він не розкрив.

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