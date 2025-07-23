Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь міністр внутрішніх справ України про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" полковника Максима Казбана. Про це зазначено у повідомленні у Telegram-каналі глава держави.
Реагуючи на трагедію Зеленський написав: "Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави".
Президент нагадав, що Казбан воював заради України ще з 2014-го у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення Служби безпеки України. У 24-му році він очолив "Лють".
"Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана", - підкреслив Зеленський.
На Донеччині загинув командир об'єднаної штурмової бригади "Лють" - подробиці
Як повідомляв УНІАН, про загибель Максима Казбана стало відомо учора. Зокрема про це написав у Facebook глава Нацполіції Іван Вигівський. Він повідомив, що командир "Люті" загинув цього дня у ДТП у Донецькій області.
"Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток…", – написав Вигівський.
Жодних деталей трагічної події він не розкрив.