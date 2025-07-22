Максим Кабзан загинув у ДТП.

У Донецькій області загинув командир Обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Кабзан.

Про загибель командира повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський у Facebook. Він зазначив, що Максим Кабзан загинув у ДТП.

"Непоправна втрата у нашій поліцейській родині… Сьогодні у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан. Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток…", – йдеться у повідомленні.

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Вигівський висловив співчуття рідним та близьким Максима Кабзана, а також "усім поліцейським, кому пощастило його знати".

"Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю…", – додав глава НПУ.

Загибель командирів українських бригад

На початку липня стало відомо про загибель командира 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сергія Захаревича. У полеглого захисника залишилися дружина та троє дітей.

Президент Володимир Зеленський розповів, що Захаревич загинув внаслідок російського ракетного удару по Гуляйполю.

Згодом стало відомо, що жертвою того удару російських терористів став і заступник командира 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка – Дмитро Романюк.

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