Дитина побажала під час спілкування з журналістами усім перемоги.

Хлопчика Назара з Волині назвали "маленьким Арестовичем" після того, як у мережі "завірусилося" його відео з фразою "Не психуй!". Нагадаємо, в кадрі дитина розсипала борошно й потім заспокоювала маму, мовляв, не варто перейматися, все можна прибрати.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у хлопчика така порада - "не психуй" - головна у житті. Назар ділиться із журналістами, що став справжньою знаменитістю у рідному селі. Про те, що його знають у всій Україні, не здогадується.

"Приємно ходити з ним вулицями. Його всі впізнають, вітаються", - хизується мама Ольга. Вона розповіла, що знамените відео зняла для тата Назара, який наразі на фронті.

Дитина сподівається, що скоро його батько провернеться додому й каже:

"Закінчиться війна, коли тато приїде, і ми будемо найсильнішими, і ми побачимо тата. Бажаю перемоги, не психуйте, не плачте".

У мережі "завірусилося" відео, як боєць ЗСУ співає колискову

Мережу підкорює відео, на якому український військовий Олег Берестовий співає новонародженому сину колискову "Спи, котику милий, працюють Збройні сили".

На кадрах видно, як захисник виконує композицію та грає на гітарі, а на музичному інструменті спокійно спить його син Теодор.

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