Під час оцінювання діяльності виправних колоній, серед іншого, враховували соціально-виховну роботу серед в'язнів, умови їхнього тримання та охорону їхнього здоров'я.

Міністр юстиції Денис Малюська презентував рейтинг успішності українських в’язниць.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

"Ми зібрали усю необхідну інформацію про діяльність установ пенітенціарної системи та за допомогою електронного механізму збору, аналізу і виведення даних зобразили їх на віртуальній мапі. Тож, тепер у режимі реального часу на ній можна подивитись усі показники і дані у вигляді інфографіки по кожній конкретній установі", – повідомив Малюська.

Так, за результатами оцінювання, найбільшу кількість балів набрали:

Качанівська ВК (№54) (Харківська область) – 769,52 бала; Надержинщинська ВК (№65) (Полтавська область) – 746,75; Диканівська ВК (№12) (Харківська область) – 743,36; Полтавська ВК (№64) – 729,71; Мелітопольська УВП (№144) (Запорізька область) – 697,04; Покровська ВК (№17) (Харківська область) – 687,79; Холодногірська ВК (№18) (Харківська область) – 675,27; Божковська ВК (№16) (Полтавська область) – 671,24; Кам’янська ВК (№34) (Дніпропетровська область) – 667,31; Темнівська ВК (№100) (Харківська область) – 663,48.

За словами Малюськи, раніше підхід до управління установами виконання покарань не був системним, а переважно орієнтованим на реагування, коли "щось трапляється" в окремих установах. Це призводило до прийняття "епізодичних" управлінських рішень, замість регулярних системних, які засновані на чітких показниках.

"Новий же механізм комплексної оцінки успішності установ допоможе Міністерству юстиції регулярно відстежувати їх прогрес. Зокрема, у таких сферах як фінансова діяльність, кадрове забезпечення, безпека/режим, соціально-виховна робота, умови тримання, права людини, охорона здоров'я, державне підприємство установи виконання покарань", – говорить міністр юстиції.

"Кінцева наша мета: домогтися, щоб установи виконання покарань краще досягали їхньої головної мети – робити суспільство безпечнішим", – акцентував Малюська.

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Оцінка ефективності українських в’язниць представлена на спеціально створеній аналітичній карті.

Рейтинг підготовлено за сприяння ініціативи "Підтримка реформи пенітенціарної системи", що впроваджується в межах проекту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe). SURGe є проктом міжнародної технічної допомоги, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.

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Автор: Вікторія Токарєва