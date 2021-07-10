Фінансування робіт відбулося за рахунок надходжень від платних камер.

Міністр юстиції Денис Малюська показав ремонт у безкоштовній камері Київського слідчого ізолятора, розрахованій на 22 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, фотографії відремонтованого приміщення міністр оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Знаю, що вам просто не терпиться дізнатися, а що ж там у нас з ремонтами безкоштовних камер за рахунок надходжень від платних камер… На цей раз камера на 22 особи у Державній установі «Київський слідчий ізолятор», вартість ремонту - 67 239 гривень», - зазначив він у коментарі до фотографій.

«Традиційно жодної копійки коштів платників податків витрачено не було», - підкреслив Малюська.

Як повідомляв УНІАН, у травні у Київському слідчому ізоляторі презентували 18 відновлених камер. Місяць перебування в одно- чи двомісній відремонтованій камері обійдеться арештантам у 12 тис. грн. Як повідомила журналістам заступник міністра юстиції Олена Висоцька, у 18 відновлених камерах зможуть утримувати 32 особи. Вона додала, що Мін’юст має намір і далі відновлювати камери у слідчому ізоляторі Києва.

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Вона зазначила, що ремонт камер відбувся за рахунок коштів, отриманих від в’язнів, які користуються платними камерами, відновленими раніше.

«Ми розраховуємо, що й цей корпус буде зайнятий, а це означає, що 400 тис. грн у місяць ізолятор отримуватиме на спецфонд капітальних видатків і сам себе зможе поступово реконструювати», - пояснила Висоцька.

Часткове фінансування, додала вона, відбулось і за рахунок капітальних видатків. Висоцька також зауважила, що всього в слідчому ізоляторі 2 тис. 300 осіб, а платних камер є не більше як на 48 осіб.

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Автор: Інна Андаліцька