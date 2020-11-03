За прогнозом Авакова, в Україні Марків буде в середу.

Апеляційний суд в Італії повністю виправдав українського бійця Віталія Марківа, раніше засудженого до 24 років ув'язнення.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі каналу "Україна 24".

"Я сподіваюся, що завтра Віталій буде в Україні. Тільки що ми вислухали вердикт суду, з Віталія зняті всі звинувачення. Три роки і чотири місяці він перебував у в'язниці за неправдивим звинуваченням", - сказав Аваков, додавши, що в середу Марків вилетить до Києва.

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Він уточнив, що суд взяв до уваги всі аргументи сторони захисту.

"І, попри тиск, який йшов з боку прокуратури, ці аргументи були почуті і прийняті, шестеро присяжних і два професійних судді винесли цей вердикт... Тут зібралася українська громада, ми всі щасливі. Я вдячний італійським адвокатам, які представляли Україну", - сказав міністр.

Пізніше прес-служба МВС анонсувала зустріч Марківа на аеродромі Нацгвардії в середу о 14:00.

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Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних в Італії засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року. Однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

12 вересня стало відомо, що адвокати Марківа подали до Апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази.

1 жовтня Апеляційний суд Мілана постановив зробити новий переклад допитів і розмов Марківа у зв'язку з тим, що перекладач, яка перекладала ці його свідчення, відмовилася від свого перекладу.

15 жовтня в Мілані відбулося третє засідання апеляційного суду, на якому вже заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера.

24 жовтня відбулося четверте апеляційне засідання, під час якого його адвокати надали вагомі докази його невинуватості.

3 листопада Апеляційний суд виправдав Марківа. Пізніше він вийшов на свободу.

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Автор: Юрій Годован