Апеляційний суд в Італії повністю виправдав українського бійця Віталія Марківа, раніше засудженого до 24 років ув'язнення.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі каналу "Україна 24".
"Я сподіваюся, що завтра Віталій буде в Україні. Тільки що ми вислухали вердикт суду, з Віталія зняті всі звинувачення. Три роки і чотири місяці він перебував у в'язниці за неправдивим звинуваченням", - сказав Аваков, додавши, що в середу Марків вилетить до Києва.
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Він уточнив, що суд взяв до уваги всі аргументи сторони захисту.
"І, попри тиск, який йшов з боку прокуратури, ці аргументи були почуті і прийняті, шестеро присяжних і два професійних судді винесли цей вердикт... Тут зібралася українська громада, ми всі щасливі. Я вдячний італійським адвокатам, які представляли Україну", - сказав міністр.
Пізніше прес-служба МВС анонсувала зустріч Марківа на аеродромі Нацгвардії в середу о 14:00.
Справа проти нацгвардійця Марківа: подробиці
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних в Італії засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
- 20 листопада Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року. Однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
- 12 вересня стало відомо, що адвокати Марківа подали до Апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази.
- 1 жовтня Апеляційний суд Мілана постановив зробити новий переклад допитів і розмов Марківа у зв'язку з тим, що перекладач, яка перекладала ці його свідчення, відмовилася від свого перекладу.
- 15 жовтня в Мілані відбулося третє засідання апеляційного суду, на якому вже заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера.
- 24 жовтня відбулося четверте апеляційне засідання, під час якого його адвокати надали вагомі докази його невинуватості.
- 3 листопада Апеляційний суд виправдав Марківа. Пізніше він вийшов на свободу.
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