Суд повністю виправдав українця.

Боєць Нагцвардії Віталій Марків вийшов на свободу в Італії після рішення суду.

Про це повідомила в Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

Судячи з трансляції в соцмережах, разом з Марківим знаходяться глава МВС Арсен Аваков, його рідні та адвокати. Українець вийшов на волю, загорнувшись у жовтно-синій прапор. У перші хвилини він зробив фото на пам'ять.

Марків на волі: відео та фото

Справа Марківа в Італії: подробиці

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних в Італії засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року. Однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

12 вересня стало відомо, що адвокати Марківа подали до Апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази.

1 жовтня Апеляційний суд Мілана постановив зробити новий переклад допитів і розмов Марківа у зв'язку з тим, що перекладач, яка перекладала ці його свідчення, відмовилася від свого перекладу.

15 жовтня в Мілані відбулося третє засідання апеляційного суду, на якому вже заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера.

24 жовтня відбулося четверте апеляційне засідання, під час якого його адвокати надали вагомі докази його невинуватості.

3 листопада суд повністю виправдав Марківа.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован