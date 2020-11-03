Марків вийшов на волю / фото Людмили Денісової
Боєць Нагцвардії Віталій Марків вийшов на свободу в Італії після рішення суду.
Про це повідомила в Facebook омбудсмен Людмила Денісова.
Судячи з трансляції в соцмережах, разом з Марківим знаходяться глава МВС Арсен Аваков, його рідні та адвокати. Українець вийшов на волю, загорнувшись у жовтно-синій прапор. У перші хвилини він зробив фото на пам'ять.
Марків на волі: відео та фото
Справа Марківа в Італії: подробиці
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних в Італії засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
- 20 листопада Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року. Однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
- 12 вересня стало відомо, що адвокати Марківа подали до Апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази.
- 1 жовтня Апеляційний суд Мілана постановив зробити новий переклад допитів і розмов Марківа у зв'язку з тим, що перекладач, яка перекладала ці його свідчення, відмовилася від свого перекладу.
- 15 жовтня в Мілані відбулося третє засідання апеляційного суду, на якому вже заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера.
- 24 жовтня відбулося четверте апеляційне засідання, під час якого його адвокати надали вагомі докази його невинуватості.
- 3 листопада суд повністю виправдав Марківа.
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