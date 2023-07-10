Наразі відомо про сімох померлих та п’ятьох госпіталізованих.

У Роздільнянському районі Одеської області зросла кількість померлих внаслідок отруєння сурогатним алкоголем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, станом на 10 липня вже померло сім осіб, які вживали алкогольні напої, придбані у крамниці села Старостине. Крім того, наразі у лікарні залишаються ще п’ятеро людей.

За даними прокуратури, затримано двох осіб – жінку-реалізатора та постачальника сировини. Обом інкримінують ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей тощо) Кримінального кодексу України.

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У прес-службі додали, що продавчині вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Наразі допитано низку свідків, проведені огляди відповідних місць події та невідкладні обшуки, призначено дев’ять експертиз. Зараз тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події та причетних до злочину осіб", - наголосили у прокуратурі.

Масове отруєння на Одещині, що відомо

5 липня у селі Старостине на Одещині працівники швидкої допомоги по черзі госпіталізували кількох місцевих жителів. Всі потерпілі погано себе почували після вживання горілки, яку вони купували у місцевому магазині. Спочатку було відомо про трьох померлих (двоє – у лікарні, один – вдома) та кількох госпіталізованих. Однак наступного дня стало відомо вже про чотирьох жертв та ще сімох людей, які перебувають у лікарні в критичному стані.

Попередня причина смерті – отруєння хімічними речовинами. Серед госпіталізованих були жінки та чоловіки різного віку.

Поліція почала розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з додатковою відміткою "нещасний випадок") та ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей тощо) Кримінального кодексу України. Жінку, яка продавала сурогатний алкоголь, затримали.

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