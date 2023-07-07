Попередня причина смерті - отруєння хімічними речовинами.

У Роздільнянському районі Одеської області за добу збільшилась кількість померлих людей, які отруїлися сурогатом, ще семеро – у критичному стані.

Як повідомляє регіональний главк Національної поліції, станом на ранок 7 липня у селі Старостине після вживання неякісної "горілки" вже померло четверо людей. Також зросла кількість госпіталізованих.

"Одну людину знайшли мертвою у неї вдома, у лікарні померло троє, за життя ще сімох наразі борються медики. Попередня причина смерті громадян - токсична дія та отруєння хімічними речовинами", - розповіли у поліції.

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Жінку, яка продавала сурогатний алкоголь, правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин, що призвело до отруєння та смерті людей.

У рамках розпочатих проваджень призначено низку судових експертиз.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, серед госпіталізованих із діагнозом гостре отруєння алкоголем, станом на вчора, у лікарню були доставлені бригадами "швидкої" у стані коми - 69-річна та 61-річну жінки, у стані середньої важкості - 45-річний та 39-річний чоловіки і 35-річна жінка.

Отруєння горілкою на Одещині, що відомо

5 липня у селі Старостине на Одещині працівники швидкої допомоги один за одним госпіталізовували місцевих жителів, яким стало зле після вживання горілки кустарного виробництва з тамтешнього магазину. Вчора було відомо, що двоє людей у лікарні померли, смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його мешкання. У лікарні вчора перебувало шестеро людей, які отруїлися.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 з додатковою відміткою "нещасний випадок" та ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей тощо) Кримінального кодексу України.

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