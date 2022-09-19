Спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку.

McDonald’s завтра відновить роботу трьох ресторанів у Києві. Проте спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Зазначається, що спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні. Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

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У компанії повідомили, що першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва – на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. А приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.

"Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад розташований всередині) та закриватимуться під час повітряних тривог, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближчі укриття. При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, доки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у McDonald’s заговорили про поверення до України ще у серпні.

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