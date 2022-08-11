Ресторани відновляють роботу у столиці та в західній частині країни.

Американська корпорація McDonald’s ухвалила рішення відкрити частину ресторанів в Україні.

Про це повідомляє Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу частини ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни. Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається", - написав він.

Міністр відзначив, що повернення великої американської компанії в Україну має велике значення, адже це в першу чергу сигнал для міжнародного бізнесу про те, що в Україні можливо працювати навіть під час війни.

"Це робочі місця та податки до українського бюджету, виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це, зрештою, частина відновлення України", - підкреслив Кулеба.

В офіційному зверненні компанії сказано, що їхні співробітники висловили бажання повернутися до роботи.

"Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами займатимемося відновленням ланцюгів поставок продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів та співробітників у робоче середовище, а також запровадженням розширених процедур та протоколів для забезпечення безпеки наших людей та клієнтів", - говориться на сторінці McDonald's у Facebook.

Як відомо, ресторани мережі McDonald’s не працюють в Україні з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Раніше у компанії заявили, що не будуть відкриватися до кінця війни.

Як повідомляв УНІАН, у травні McDonald's оголосив, що остаточно залишає Росію. Замість нього у Москві вже відкрили новий заклад під назвою "Вкусно и точка".

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