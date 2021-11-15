"Міграційна криза". Проблеми нелегалів і проблеми з нелегалами

Ситуація на кордоні Білорусі з ЄС не просто так викликає занепокоєння в Україні. Попри те, що нелегали для нашої країни – не новина, а часто й сама Україна є для них проблемою, немає гарантій, що з-під Польщі мігранти не підуть у наш бік. Чи готова Україна їх зустріти?

Тисячі мігрантів з боку Білорусі намагаються прорватися до Польщі будь-якими способами. В хід іде вже навіть зброя. Польща, зі свого боку, стягує військових та намагається захиститися від агресивних біженців, яким активно допомагають білоруські силовики. Але чи готова Україна зустріти схожу навалу? "Гроші" побували на українсько-білоруському кордоні, щоб на свої очі побачити, наскільки він захищений та чи зможуть мігранти, якщо матимуть бажання, потрапити непоміченими на нашу територію.

"Що їм тут пройти? Добрий човен, й попливли…"

Місцеві мешканці запевняють агентів "Грошей", що прорватися в Україну нелегали можуть. "Звичайно, що їм тут пройти? Тут болота, озера… Тільки добрий човен, й попливли…", - кажуть селяни, які проживають біля озера Біле.

Його половина – територія України, інша половина – Білорусь. "Залежить від "бацьки", - кажуть місцеві. – Якщо він нелегалів сюди пустить, то вони перепливуть".

Невже так просто? "Гроші" теж спробували поплавати біля кордону, щоб подивитися, чи зреагують українські прикордонники. Але… Не встигли ми доїхати до рубежу, як прикордонники нас перехоплюють і розвертають. Тобто просто перепливти в Україну з Білорусі, як кажуть селяни, не вийде.

Ще одне прикордонне село, яке відвідали "Гроші", - за кілька кілометрів від озера Біле. Люди тут більш оптимістичні: "Наші прикордонники нас охороняють. Маємо надію, що вбережуть. Тут кругом як не білоруси поставили перепони і загорожі, переорали рови, то наші стоять… Якщо що, ми прикриємо. Лісники не пустять".

Читайте такожНа кордоні Білорусі та Польщі сотні мігрантів з палицями кинулися на штурм огорожі (фото, відео)Місцевих попередили: якщо побачать незнайомців, одразу телефонувати у відповідні служби. "Староста села створив групу, якщо хтось десь побачить когось підозрілого, можна повідомляти йому, або на 102", - кажуть селяни "Грошам".

Вже за кілька годин агенти "Грошей" самі пересвідчилися – це дійсно працює. Адже самі стали тими самими "незнайомими" людьми.

Ми наблизились до кордону на відстань менше кілометра. Дорога через ліс, тож лишаємо машину і йдемо пішки. За 15 хвилин натикаємось на… стовп. Це і є кордон. За стовпом – білоруська сторона. Тут немає ані сітки, ані прикордонників хоч з якогось боку. Тобто той, хто хоче, може спокійно перейти кордон. Принаймні, в цьому місці. Принаймні, так здається. Однак… Вже за кілька хвилин агентів "Грошей", коли ми поверталися до авто, наздогнали українські прикордонники. Як же нас знайшли у лісі?

Допомогли не камери спостереження чи дрони-шпигуни. Насправді нас просто здали місцеві мешканці, які повідомили прикордонників.

"Ми готові до розвитку будь-якої ситуації"

Інспекція "Грошей" наочно показує: хоч огорожа на кордоні з Білоруссю річ примарна, прикордонники реагують оперативно. Принаймні, у тих місцях, де ми спробували перевірити кордон на міцність.

"Ми готові до розвитку будь-якої ситуації. Для того, власне, і посилюється охорона кордону додатковими військовослужбовцями, технікою, спецзасобами, також відбувається моніторинг кордону за допомогою безпілотних літальних апаратів, задіюється авіація, працюють розвідувальні органи", - розповів "Грошам" речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Прикордонники готуються до різних сценаріїв. Спецгрупи вже відпрацьовують алгоритми дій на випадок, якщо біженці все ж вирішать перетнути український кордон.

Читайте такожУ МВС розповіли, скільки мільярдів коштуватиме облаштування кордону з Білоруссю"Ми цього не виключаємо, оскільки на території Білорусі вже тисячі незаконних мігрантів. Цей керований потік влада Білорусі може перенаправити в бік України. Тому наша держава має бути готовою до стримування і фактично не допустити неконтрольованого перетину державного кордону", - каже Андрій Демченко.

А готуватись варто. Лукашенко вже відкрито зізнається, що вимагає від Путіна ракетні установки, щоб розмістити їх на кордонах з Польщею та Україною. Ну, а російські десантники в Білорусі "на навчанні" - взагалі вже нікого не дивують.

Прибутки на мігрантах – мільярди доларів

Кількість мігрантів у Білорусі неухильно зростає. У більшості випадків – це мешканці Близького Сходу, які приїхали в Білорусь, щоб далі потрапити в ЄС. Мінськ має регулярне авіасполучення з містами Близького Сходу. Білоруська держкомпанія "Белавіа" виконує щоденні рейси зі Стамбула. Організовують часто все це туристичні фірми Білорусі, які надають переліт і візи до країни. А після, біженців організовано звозять до кордону.

Бізнес з транзиту нелегалів існує вже багато років. Як це відбувається в Білорусі? У більшості випадків, мешканці Близького Сходу через білоруські турфірми отримають візи до країни та квитки на літак. Білоруська держкомпанія "Белавіа", зокрема, виконує щоденні рейси зі Стамбула. А вже після прильоту у Мінськ, біженців організовано звозять до кордону.

Бізнес вигідний - транспортування однієї людини коштує більше, ніж середня заробітна плата українця за рік.

"Раніше переміщення з Китаю через Україну в Польщу й до Німеччини коштувало близько 35-40 тис доларів, то зараз коштує вже 70-80 тисяч", - розповідає "Грошам" керівник міжнародної правозахисної організації Едуард Багіров.

Але не всі гроші осідають в кишенях в організатора. Велика частка роздається "по кишенях" чиновників та селян, які можуть бути залученими до схеми.

За словами Едуарда Багірова, в середньому, обсяг прибутків – 4,5-5 млрд доларів. "На Україну йде близько сімсот-вісімсот мільйонів доларів для тих, хто займається організованою нелегальною поставкою", - каже він "Грошам".

Читайте такожУкраїнців попередили про кримінальну відповідальність за допомогу нелегаламЧас від часу правоохоронці "накривають" ділків. Так було 9 червня 2021 року, коли, після серії обшуків на західній Україні, було перекрито канал незаконного транзиту студентів. 23 жовтня 2021 року обшуки були вже в столичному виші. За даними прикордонної служби, тільки цей виш за два роки транспортував близько трьох тисяч мігрантів. Працювало це так: їх "запрошували" на навчання з країн третього світу, згодом перевозили в Чернівецьку область для подальшого транспортування в країни ЄС.

"Вони обирають для себе легальний канал в’їзду під приводом навчання, лікування, відвідування родичів", - розповідає "Грошам" про "схему" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"В середньому, один мігрант, який переміщується через територію України, сплачує від 10-15 тисяч до 20 тисяч", - каже Едуард Багіров.

Протягом 2021 року прикордонники не допустили в Україну майже 7,5 тисяч мігрантів. Це ті іноземці, які прибувають до нас з країн міграційного ризику. А затримали на території України в 7 разів менше нелегалів.

"Якщо офіційно звернутися у прикордонну службу, то вони визнають, що можуть виявити чи зловити, максимум, третину від загальної кількості нелегалів", - каже Багіров.

Якщо мігранти цілком офіційно потрапляють на територію України як студенти, то чому взагалі їх затримувати? Річ у тім, що це такий собі "більш-менш законний" шлях потрапити у Європу. Перебуваючи на території України законно, вони перетинають кордон з ЄС, не маючи на це права.

Як потрапити в потрібну країну?

Але потрапляють в країну не тільки законним шляхом. Деякі мігранти намагаються вирішити питання "на місці". Щоб перетнути кордон, потрібно 3 тисячі доларів. А деякі просто ховаються під… вантажівками. Втім, це ті, хто сподівається перетнути кордон самотужки. Але багато нелегалів мають організовану допомогу. Організатором може бути і звичайна людина, і високопоставлений чиновник.

"Це можуть бути і люди, які знаходяться при владі, і місцеві жителі", - розповів "Грошам" ветеран прикордонної служби Валерій Босенко.

Організатор не бере особисту участь в транспортуванні нелегалів через кордон. Він прокладає маршрут з країни, де знаходиться мігрант, до кордону з ЄС.

"Можуть бути й такі, хто візьмуть на себе ініціативу, але це малоймовірно. Є люди, які відповідають за певну ділянку. Хтось зустрічає, хтось відвозить, хтось переправляє", - каже Валерій Босенко.

Перетнути кордон можна багатьма способами. Перший – не домовляючись ні з ким, самотужки, проводити через кордон нелегалів. За словами Андрія Демченка, як правило, це відбувається вночі. "Це не один провідник, це група, яка добре до того готується. Вони можуть мати і технічні засоби у вигляді телевізорів", - каже він.

Такі групи зазвичай веде хтось з місцевих, хто народився в селищі на прикордонній зоні. Адже такі люди знають усі тропи. Втім, наразі українська влада вже попередила селян на кордоні з Білоруссю, що за "допомогу" нелегалам доведеться відповідати перед законом.

Інший спосіб потребує зв’язків – потрібно домовитися з працівниками місцевої прикордонної служби заздалегідь і дізнатися час, коли на маршруті не буде нікого.

Читайте такожЗ Білорусі до Польщі прорвалися десятки мігрантів – ЗМІ"Створюється "вікно" на кордоні. Є зміни прикордонників, вони домовляються і заїжджають автомобілем на територію з певної держави", - розповідає Едуард Багіров.

Попри те, що прикордонники офіційно спростовують існування таких каналів, експерт стоїть на своєму: фура є одним з найоптимальніших способів транспортування нелегалів.

Річ у тім, що переміщувати через кордон дві-три людини - це той самий ризик, що і двадцять-тридцять людей. А прибуток - в десятки разів більший. Втім, і цьому можна протистояти. Якщо в Україні запрацює обладнання для сканування фур, ні контрабанду, ні живий товар просто так переміщувати не вдасться. Якщо це обладнання на пунктах пропуску з’явиться на кордонах та запрацює, це і буде підтвердженням того, що Україна не бажає перетворюватись на транзитний шлях для нелегалів.

Повний сюжет про те, як працюють схеми перенаправлення "живого товару" в ЄС, які способи перетину кордону використовують нелегали та чи готова Україна зустріти навалу мігрантів з Білорусі, дивіться в програмі "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Єва Ніколашвілі, Влад Блощинський

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