У помаранчевій зоні діє ряд обмежень / фото УНІАН
Міністерство охорони здоров’я оновило зони карантину в Україні. Миколаївську область повернули в "помаранчеву" зону.
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В області коефіцієнт виявлення нових випадків складає 20,6% при нормі не більше 20%.
Ще вчора вся Україна перейшла до "жовтої" зони карантину.
Тепер Миколаївщина є єдиним регіоном у "помаранчевій" зоні.
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