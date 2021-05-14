У помаранчевій зоні діє ряд обмежень / фото УНІАН

Міністерство охорони здоров’я оновило зони карантину в Україні. Миколаївську область повернули в "помаранчеву" зону.

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В області коефіцієнт виявлення нових випадків складає 20,6% при нормі не більше 20%.

Ще вчора вся Україна перейшла до "жовтої" зони карантину.

Тепер Миколаївщина є єдиним регіоном у "помаранчевій" зоні.

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Автор: Людмила Жерновська