Ситуація з коронавірусом в країні значно покращилася / УНІАН, Чузавков Сергій
Міністерство охорони здоров’я оновило зони карантину в Україні - тепер усі регіони знаходяться в «жовтій» зоні.
Про це свідчать опубліковані МОЗ оновлені дані.
Відсьогодні у «жовту» з «помаранчевої» зони перевели Миколаївську і Черкаську області.
скріншот з сайт МОЗ
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