Ситуація з коронавірусом в країні значно покращилася / УНІАН, Чузавков Сергій

Міністерство охорони здоров’я оновило зони карантину в Україні - тепер усі регіони знаходяться в «жовтій» зоні.

Про це свідчать опубліковані МОЗ оновлені дані.

Відсьогодні у «жовту» з «помаранчевої» зони перевели Миколаївську і Черкаську області.

скріншот з сайт МОЗ

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Автор: Денис Прядко