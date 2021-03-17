Мати дівчинки при цьому всіляко підтримує інтернет-кар'єру доньки.

Батько 8-річної Мілани Маханець, яка з подачі матері відверто демонструє у мережі «роман» з 13-річним блогером Павлом Паєм, відреагував на скандал, що розгорівся.

Читайте такожУсе заради піару: матір 8-річної моделі розповіла, як почались "стосунки" її доньки з блогером (відео)Про це пише «КП в Україні».

«З донькою я намагаюся спілкуватися та допомагати, а про Дарину (мама дівчинки) говорити немає бажання. Зараз я просто шокований тим, що відбувається», - зазначив Олександр Маханець.

Мілана Маханець та Паша Пай: історія скандалу

Соцмережі сколихнула новина про те, що у дітей роман.

8-річна українка публікує фото та відео, на яких позує у відвертих «луках» і навіть цілується з 13-річним блогером Пашею паєм.

Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї дочки, а ось у суспільства такий спосіб досягнення популярності викликав хвилю обурення.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів з цього приводу.

В Київській обласній поліції відкрили кримінальне провадження за фактом «роману» та допитали маму дівчинки Дар'ю Маханець.

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Автор: Катерина Шварц