СБУ повідомила про підозру зраднику у вересні 2022 року.

Міністерство юстиції України подало заяву до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до колаборанта Володимира Сальдо.

Про це прес-служба Мін'юсту повідомила у Facebook. Там зазначили, що заяву передали напередодні, 13 квітня.

"13 квітня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 4 закону України "Про санкції" до Сальдо Володимира Васильовича, 12 червня 1956 року народження, громадянина України", - йдеться у повідомленні.

Справа проти Сальдо - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2022 року СБУ повідомила організаторам російського псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донецької, Херсонської та Запорізької областей про підозри за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зокрема, "голові військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Володимиру Сальдо, його "заступнику" Кирилу Стремоусову, "голові центральної виборчої комісії" Херсонської області Марині Захаровій.

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