Серед них "голова ДНР" Денис Пушилін, "голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Євген Балицький, "голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо та його "заступник" Кирило Стремоусов.

Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам російського псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Зазначається, що Служба продовжує документувати протиправні дії організаторів та учасників фейкового "референдуму" на тимчасово окупованих територіях півдня України.

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Так, на Донеччині підозру від СБУ отримали "голова ДНР" Денис Пушилін, "голова народної ради ДНР" Володимир Бідьовка та "секретар ЦВК ДНР" Радомська Олена.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали "голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Євген Балицький, "виконуюча обов'язки мера" Мелітополя Галина Данильченко, "голова військово-цивільної адміністрації Бердянська" Олександр Сауленко та "голова центральної виборчої комісії" Запорізької області Галина Катющенко.

Також підозри отримали "голова військово-цивільної адміністрації" Мелітопольського району" Андрій Сігута та "голова Якимівської громади Мелітопольського району" Максим Зубарев.

На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали "голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо, його "заступник" Кирило Стремоусов, "голова центральної виборчої комісії" Херсонської області Марина Захарова.

Також це "голова територіальної виборчої комісії Генічеського району" Ольга Кулик, "голова територіальної виборчої комісії Бериславського району" Тамара Мірошниченко, "голова тимчасової виборчої комісії Каховського району" Олена Саяхова та "голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району" Людмила Козлова.

Слідчі СБУ підозрюють цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 28 та частиною 5 статті 111-1 "Колабораційна діяльність" Кримінального кодексу України.

"Зокрема, встановлено, що ці колаборанти за підтримки збройних формувань РФ і представників держави-агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони створили територіальні дільниці для псевдоголосування; сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії; інформували мешканців громад щодо підготовки та проведення "референдуму" та склали попередні списки учасників "плебісциту".

Крім того, вони розробили та затвердили форму й текст "бюлетенів" для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядились щодо виготовлення та доставки їх для голосування на дільниці та до відповідних комісій; забезпечили фінансування підготовки та проведення "референдуму" тощо.

Російські "референдуми" в Україні - що відомо

23-27 вересня окупанти проводили на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Країни G7 і Євросоюз заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території. У свою чергу президент США Джо Байден також пообіцяв ввести серйозні антиросійські санкції у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

У свою чергу російські ЗМІ повідомили, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України пройдуть за тією ж схемою як і в Криму в 2014 році.

27 вересня Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що російські псевдореферендуми на окупованих українських територіях - це кричуще порушення міжнародного права.

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