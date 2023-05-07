В Одесі, незважаючи на потенційну небезпеку, величезна кількість людей кинулась на узбережжя, багато хто навіть купається.

Сьогодні на пляжах, незважаючи на небезпеку – аншлаг, хоча в Одесі відкриття курортного сезону не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, попри сувору заборону, на пляжах, схоже, він все ж таки розпочався. Компанії молоді, подружжя, сім'ї з дітьми – всі кинулися на узбережжя… Аркадія, Ланжерон, Фонтан – усюди битком. Транспорт у бік моря – тріщить від надлишку людей, прибережні кафе, ресторани – забиті, алеями та набережними – не проштовхнутися. Чимало сміливців спустилися прямо до води. Частина гуляє піском, багато хто засмагає. І, хоча температура води, поки що не дуже (11 градусів) є і ті, хто купається... Більше того, батьки "крізь пальці" дивляться на дітлахів, що снують по мілководді. А деякі малюки під мовчазне схвалення дорослих перевіряють Чорне море "на міцність" - вибухне чи ні, кидаючи в нього каміння та тріски.

Форма одягу "курортників", як то кажуть, вільна. Одні в куртках (попри сонце, вітерець трохи прохолодний), інші – у купальних костюмах, треті – як вийшло…

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У деяких місцях поліцейські буквально благають людей піти хоча б подалі від урізу води. "Порушники", вдаючи, що йдуть, потім повертаються. І це – лише початок травня. Що буде далі?

Небезпечні пляжі

Нагадаємо, військові неодноразово заявляли про неможливість відпочинку біля Чорного моря, зокрема через велику кількість мін. Тільки цього року на узбережжі хвилями вже винесло близько двох десятків подібних сюрпризів, з яких 20 відсотків вибухнуло у воді безконтрольно. Інші вдалося знищити фахівцям, але не факт, що везти так буде завжди.

Раніше керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк нещодавно заявляла, що до ОВА направлено відповідні рекомендації, але реакції досі немає. Також повідомлялося, що в Одесі означать певні місця для відпочинку, проте будь-якої інформації про безпечні "точки" поки не оприлюднено.

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