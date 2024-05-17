Завантажити застосунок Резерв+ можна вже з 18 травня через App Store та Google Play Market.

Міністерство оборони України з 18 травня запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів з метою оновлення облікових даних в онлайн-режимі. Як ідеться у повідомленні Міноборони в Telegram, завтра, 18 травня, набуває чинності оновлений закон про мобілізацію.

"Відзавтра всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, оновити дані можна будь-яким із наступних зручних для вас способів, у тому числі в режимі онлайн - через застосунок Резерв+. Цей застосунок буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

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"Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку, після оновлення даних у застосунку військовозобов'язані, призовники та резервісти зможуть побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.

Також в Міноборони нагадують, що оновити дані можна офф-лайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

"Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток", - сказано у повідомленні.

Водночас, з 18 червня у застосунку Резерв+ також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаних, призовників або резервістів.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 18 травня, Центри надання адміністративних послуг прийматимуть військовозобов'язаних. Зокрема, можна буде оновити дані.

Людина повинна прийти з документом, який посвідчує особу, мати при собі військовий квиток або приписне посвідчення, і потім будуть оновлюватися дані.

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