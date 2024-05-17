Відзавтра ЦНАПи Києва прийматимуть військовозобов'язаних

Зокрема, у Центрах надання адміністративних послуг можна буде оновити дані.

У суботу, 18 травня, Центри надання адміністративних послуг розпочнуть прийом військовозобов'язаних.

Про це повідомила директорка департаменту Центру надання адміністративних послуг Наталія Шамрай в ефірі телеканалу "Київ24.News".

"Завтра з 9:00 до 18:00 всі ЦНАПи міста Києва готові приймати військовозобов'язаних для того, щоби вони могли оновити свої дані. Приходять усі бажаючи, ми нікому не відмовляємо. До системи ми підключені. Система буде ідентифікувати", - сказала Шамрай. Відео дня

За її словами, людина повинна прийти з документом, який посвідчує особу, мати при собі військовий квиток або приписне посвідчення, і потім будуть оновлюватися дані.

"Якщо система буде певним чином не пропускати за якихось причин, тоді будемо з'ясовувати і вирішувати, куди звернутись. Ми усі підключені. У Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів. У нас доволі гарна потужність і пропускна здатність для того, щоби приймати людей", - сказала вона.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня впродовж 60 днів усі військовозобов'язані громадяни у віці з 18 до 60 років мають оновити свої облікові дані в Територіальних центрах комплектування. У цей день набуде чинності новий закон про мобілізацію.

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