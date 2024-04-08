Також низка указів стосується визначення критично важливими деяких ЗМІ.

Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило статус критично важливих підприємств для низки засобів масової інформації.

Про це йдеться у відповідних наказах міністерства, опублікованих на його сайті. Їх датовано лютим та березнем.

Накази про підтвердження статусу критично важливого підприємства, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період стосуються, зокрема ТОВ "УНІАН ТБ", ТОВ "ТРК "СТУДІЯ 1+1", "1+1 ПРОДАКШН", ТОВ "1+1 ІНТЕРНЕТ", ПрАТ "ТК "ТЕТ" та ТОВ "МИ-УКРАЇНА".

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Також у цьому переліку, зокрема ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", ТОВ "МК ТРК" (ICTV), ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ", ТОВ "СТАРЛАЙТ МЕДІА", ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ", АТ "НСТУ", ТОВ "ТЕЛЕОДИН" та ПІІФ ТОВ "ТРК "НБМ".

Накази про визначення критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період стосуються представництва "ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ", ТОВ "ХМАРОЧОС МЕДІА", ТОВ "ВІКА-ТВ", ТОВ "ОМЕГА ТВ" та ТОВ "ПРТ-ТК ОРБІТА-ТВ".

Бронювання працівників критичних підприємств

У січні в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв прокоментував можливість бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств. У відомстві запевнили, що це неможливо і не відбувається.

Представник Мінкульту зауважив, що бронювання військовозобов'язаних реалізується в тих підприємствах і установах, зокрема культурної та інформаційної сфери, які відносяться до категорії стратегічних.

Він розповів, що у кожній установі культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напрямку, забезпечили бронювання 50% військовозобов'язаних. Зокрема, це громадське телебачення, "Укрінформ" та деякі інші медіаорганізації та телеканали.

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