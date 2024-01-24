Ростислав Карандєєв зазначив, що є випадки, коли людина робить досить серйозний внесок у посилення обороноздатності України.

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв прокоментував можливість бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств. У відомстві запевнили, що це неможливо і не відбувається.

"На сьогодні бронювання військовозобов'язаних реалізується в тих підприємствах і установах, зокрема культурної та інформаційної сфери, які відносяться до категорії стратегічних. У кожній установі культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напрямку, ми забезпечили бронювання 50% військовозобов'язаних. Це, зокрема, і громадське телебачення, і "Укрінформ", і деякі інші медіаорганізації та телеканали", - заявив представник Мінкульт в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, є випадки, коли людина робить досить серйозний внесок у посилення обороноздатності України, в посилення стійкості суспільства, в посилення позицій країни за кордоном, що дуже важливо.

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"Кожен і кожна з нашої сфери вносить свій внесок у майбутню перемогу. Хтось їде на фронт, хтось працює в прифронтовій зоні, займається волонтерською діяльністю, багато працює з нашими військовими в госпіталях, хтось виступає за кордоном, збирає кошти для наших Збройних сил. Хтось працює в установах культури, де вони працювали до цього, і люди ходять, дивляться їх спектаклі, дивляться концерти, читають книги цих людей", - пояснив Карандєєв.

При цьому він вказав, що в цілому культура важлива для збереження національної ідентичності.

"Спеціальне бронювання для діячів культури, які не є працівниками підприємств, установ та організацій, віднесених до стратегічного напрямку, неможливе і воно не відбувається", - підкреслив В.О. міністра.

Бронювання від мобілізації в Україні - останні новини

В Україні є законопроект, мобілізація в якому передбачена з 25 років. Крім того, була озвучена ідея звільнити від служби чоловіків, які можуть платити високі податки.

8 січня в офісі президента відмовилися від ідеї впровадження можливості відкупу від мобілізації за рахунок сплати податків.

16 січня Кабінет Міністрів змінив порядок бронювання працівників оборонно-промислового комплексу - тепер підприємства ОПК зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень за кількістю.

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