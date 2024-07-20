На сьогодні приблизно третина всіх людей, які долучаються до сил оборони, це добровольці, тобто ті, хто рекрутувався.

Наразі до 20% від кількості всіх людей, які звертаються до рекрутингових центрів, що займаються пошуком людей для служби у ЗСУ - це жінки.

Про це повідомив Уповноважений представник Міністерства оборони Олексій Бежевець у випуску Small Talk на YouTube, говорячи про результати роботи центрів за півроку. "На сьогодні приблизно 17%, до 20% всіх людей, які залишаються після першого візиту і з ними далі відбувається робота, тобто йде підбір їм вакансій і допомога для потрапляння потім в свій підрозділ – це жінки. Це насправді класно, бо це показує великий потенціал власне жінок в армії", – сказав Бежевець.

За його словами, непоодинокі випадки, коли жінки – дружини, сестри, матері приходять до центрів рекрутингу, щоб дізнатись про вакансії для своїх чоловіків.

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"Є різні життєві ситуації. І це нормально. Ми так і пояснюємо людям: прийдіть, запитайте. Якщо треба, то хоч 10 разів приходьте, дзвоніть. Ми створюємо систему для вас, щоб ви визначились і потрапили в обраний підрозділ", - підкреслив представник Міноборони.

За його даними, загалом за півроку до системи рекрутингових центрів Міноборони звернулись більше 10 тис. людей. І динаміка показує, що все більше людей долучаються до ЗСУ і загалом до оборони саме як добровольці, тобто є рекрутованими.

"Загалом ми бачимо, що інформаційно вплив є і все більше і більше людей знають, що така можливість є і звертаються або безпосередньо до військових частин, або до рекрутингових центрів, або до мобільних рекрутингових груп. На сьогодні приблизно третина всіх людей, які долучаються до сил оборони, це добровольці. Тобто це люди, які добровільно прийшли, знайшли собі посаду, вступили в комунікацію з військовим підрозділом, рекрутувалися і служать", - сказав Бежевець.

Він зазначив, що нічого не заважає людині, яка отримала першу повістку – тобто запрошення в ТЦК для оновлення облікових даних, звернутися у рекрутинговий центр.

"Такі випадки є. І це непоодинокі випадки. Тоді людина приходить в ТЦК не з повісткою – "я прийшов мобілізуватися", а безпосередньо вже з рекомендаційним листом – "як доброволець я прийшов, будь ласка, в конкретну частину, на конкретну посаду оформляйте мене". І це передбачено всіма директивними документами, безпосередньо вказано в законі", - підкреслив Бежевець.

Рекрутинг в ЗСУ: що відомо

Міноборони у листопаді 2023 року почало співпрацювати з відомими сайтами для пошуку роботи, де почали розміщуватися вакансії ЗСУ. До процесу були залучені платформами з розміщення вакансій: thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua. Станом на початок січня 2024 року на профільних ресурсах було розміщено 1847 вакансій від 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України.

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