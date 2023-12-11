Люди відгукуються, зокрема, на вакансії штурмовиків, поділилася заступник міністра оборони.

Загальна мобілізація в Україні триває після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення на нашу землю. У 2023 році почала працювати перша рекрутингова компанія Lobby X - через неї підрозділи нашої арміх могли шукати потрібних їм спеціалістів.

Пізніше Міністерство оборони України почало співпрацювати з відомими сайтами для пошуку роботи, і там також почали розміщувати вакансії ЗСУ. Зараз до лав оборонців потрібні різні фахівці, розповіла заступник очільника Міноборони Наталія Калмикова у бесіді з NV.

"…Я не зможу сказати, яких більше треба, яких менше, тому що це інформація, яка становить таємницю. Але я би хотіла зауважити, що відгукуються на вакансії як оператора БПЛА, так і на вакансії штурмовиків", - поділилася чиновниця.

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Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що українське Міноборони разом з організацією Lobby X запустили проект з рекрутингу до лав нашої армії.

Триває мобілізація 2023 - новини, які варто знати

Зараз в Україні під мобілізацію підпадають здорові чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років), які не мають причин для отримання відстрочки від служби. Також у територіальні центри комплектування та соцпідтримки для перевірки відомостей мають з'явитися жінки, які мають медичні спеціальності.

Полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк (у 2014 році відповідав за проведення мобілізації військовозобов'язаних на заході України) вважає, що зараз армії потрібні піхотинці. На його думку, добровільний рекрутинг ніяк не розв'яже проблеми ЗСУ.

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