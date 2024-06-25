Через додаток "Резерв+" свої дані оновили вже понад 2 мільйони військовозобов’язаних, поділився спікер Міністерства оборони України.

Триває мобілізація в Україні, і серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов’язаних, які придатні до призову.

Про це заявив в ефірі "Армія TV" речник Міністерства оборони України - старший лейтенант Дмитро Лазуткін. "Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", - пояснив він.

За інформацією Лазуткіна, додаток "Резерв+" активно використовується військовозобов’язаними, призовниками та резервістами - уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через нього.

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"Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", - розповів речник МО.

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, відповідно до якого військовозобовʼязані громадяни мають оновити облікові дані протягом 60 днів. Зробити це можна, зокрема, через застосунок "Резерв+". 18 червня у застосунку став доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як паперовий.

22 червня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що додатку скоро з’явиться можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Вона зазначила, що в деяких випадках відстрочка має надаватись автоматично, "без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей". Наразі всі ці дані вже є у держави, наприклад, родинні зв’язки є в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Черногоренко також анонсувала інші нові функції у додатку, зокрема, електронне скерування на проходження ВЛК, а також онлайн-рекрутинг.

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