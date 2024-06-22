Ці функції планується запровадити протягом літа.

У додатку "Резерв+" скоро з’явиться можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Про це розповіла в інтерв'ю NV заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Так, вона зазначила, що в деяких випадках відстрочка має надаватись автоматично, "без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей".

Адже всі ці дані вже є у держави, наприклад, родинні зв’язки є в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Відео дня

"Ми хочемо достатньо швидко закрити найрозповсюдженіші кейси, щоб Резерв+ став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час і ресурси наших громадян", - зазначила вона.

На запитання, коли може бути запущена ця функція, Черногоренко відповіла, що це відбудеться протягом літа.

Крім того, коментуючи запровадження процесу електронного бронювання, представниця Міноборони заначила, що воно буде доступним на порталі Дія, а Міністерство оборони буде системою-партнером.

"Кожен керівник підприємства отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду стосовно своїх працівників, які підлягають бронюванню. Керівник зможе бронювати їх онлайн. Ця інформація буде одразу передаватися в реєстр Оберіг. Потім кожен заброньований користувач Резерв+ отримає відповідний статус в додатку у своєму смартфоні. Статус електронного бронювання буде відображатися при формуванні електронного військово-облікового документа через застосунок. Фактично це має зайнятися декілька хвилин", - розповіла вона.

Реклама

Вона зазначила, що для запровадження цієї функції необхідна взаємодія декількох міністерств: Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, Пенсійного фонду. Однак, за її словами, робиться все, щоб запустити якнайшвидше цей сервіс, і, ймовірно, це буде зроблено протягом літа.

"Резерв+" - новини

Черногоренко також розповідала, що до мобільного застосунку "Резерв+" скоро будуть додані нові функції, зокрема, електронне направлення на проходження ВЛК, а також онлайн-рекрутинг та онлайн-начання.

З 18 червня у застосунку "Резерв+" доступний електронний військово-обліковий документ, а також QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

Вас також можуть зацікавити новини: