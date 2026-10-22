Лубінець заявив про системну кризу в ТЦК: скарг уже більше, ніж за весь 2025 рік

Омбудсмен назвав головні проблеми мобілізації та навів приклад, як працівники та керівництво ТЦК уникають покарання за вчинені злочини.

З початку року до Офісу омбудсмена надійшло 6 тис. звернень та скарг на порушення з боку ТЦК та СП, а це вже перевищує показник за весь 2025 рік.

Про це в інтерв'ю РБК-Украиїна сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він пояснив, що ще з 2023 року намагався вирішити це питання виключно в закритому режимі з Міноборони, Генштабом та командуванням Сухопутних військ, але це результату не дало. Тому, як зазначив омбуд смен, він був змушений перевести вирішення цих питань в публічну площину.

"Мене критикують, що я підіграю російській пропаганді. Але що робити, коли юридичні листи та закриті наради не працювали? Ви самі змусили мене виходити в публічну площину. Єдине, на що зараз на 100% реагують органи влади – це публічна критика", – виправдався омбудсмен.

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За його словами, йдеться вже про системну кризу, головним рушієм якої є втрата довіри та корупційні схеми:

"Це вже не проблема, це системна криза і порушення прав громадян України щодо мобілізації".

На його думку, вирішити ці два болючі питання можна лише тотальною прозорістю і невідворотністю покарання:

"Перше і ключове – це тотальна відеофіксація. Кожен співробітник ТЦК під час роботи у групах оповіщення повинен бути з увімкненою бодікамерою, а всі приміщення центрів комплектування мають бути обладнані відеоспостереженням".

Він зазначив, що якщо в разі конфліктної ситуації бодікамера вимкнена, то система має апріорі діяти за презумпцією вини працівника ТЦК. До того ж обов'язковою є участь офіцерів Національної поліції, які повинні реагувати на порушення закону з обох боків.

Крім того, має бути запущено механізм невідворотності покарання. Він звернув увагу на те, що цього року кримінальні провадження нарешті почали доходити до реальних судових вироків.

"За матеріалами Офісу омбудсмена вже проведені сотні обшуків: в Одесі засудили дев’ятьох працівників ТЦК, а на Закарпатті четверо співробітників чекають на вироки в СІЗО", - зазначив він.

Лубінець підкреслив, що треба знищувати і корупційні схеми, які зараз пронизують практично кожен етап мобілізації.

"…Система дійшла до того, що просто продають дітей військовозобов'язаним. Ми цього тижня виявили чотирьох дітей на Закарпатті з багатодітної сім'ї: мама продала своїх дітей чоловіку, який не має жодного відношення до цієї родини. Він оформив собі статус багатодітного батька, виїхав за кордон, а діти залишилися в Україні в жахливих умовах. На мій погляд, це в принципі не могло б статися, якби ми не заплющували очі на проблемні питання ще у 2023 році", – розповів Лубінець.

Він акцентував, шо головна мета цих змін – відновити відчуття рівності перед законом. Омбудсмен висловив думку, що у воюючій країні не може бути дискримінації за майновою ознакою, коли багаті відкуповуються, а ті, у кого немає грошей, йдуть воювати.

"Я вам приведу приклад, чи вважаю я це системним. Єдине, що зразу скажу: це відбувалося ще за попереднього керівництва Міністерства оборони та командувача Сухопутних військ. Але от щодо Закарпаття – у нас з'являються матеріали щодо ймовірних корупційних вчинків попереднього керівника обласного ТЦК та СП. Ми надаємо ці матеріали до правоохоронних органів. Служба безпеки України проводить обшуки, знаходить великі кошти в іноземній валюті прямо на робочому місці. Що з людиною роблять? Звільняють, усі коментують. Через два місяці людина повертається на те ж саме місце з приставкою "тво". І 10 місяців, кожні 30 днів, їй продовжують цю приставку "тво"! Усі 10 місяців я надсилаю купу запитів, додаткових матеріалів і відомостей про те, що там відбувається на Закарпатті, – і жодної реакції. Скажіть мені, це горизонтальна проблема чи вертикальна? Я вважаю, що тут усе прозоро, усе прямо на поверхні. І це не поодинокі випадки, це не тільки по Закарпаттю", – розповів уповноважений.

Мобілізація в Україні

14 жовтня Лубінець розповів, що в Україні з'явився новий вид правопорушень з боку співробітників ТЦК - вони силоміць забирають чоловіків з приватних домоволодінь.

Як розповів омбудсмен, це відбувається таким чином, що представники ТЦК заходять у приватні приміщення, на подвір’я і "силоміць забирають власників-чоловіків".

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