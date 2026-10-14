Лубінець про новий вид порушень з боку ТЦК: чоловіків силоміць забирають з приватно житла

Такі дії є кримінальними правопорушеннями.

В Україні з'явився новий вид правопорушень з боку співробітників ТЦК - вони силоміць забирають чоловіків з приватних домоволодінь.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в етері програми "Свобода Live" на Радіо Свобода. Як розповів омбудсмен, це відбувається таким чином, що представники ТЦК заходять у приватні приміщення, на подвір’я і "силоміць забирають власників-чоловіків".

При цьому він зазначив, що працівники ТЦК до приватних домоволодінь не вдераються:

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"Як правило люди або самі відкривають, або було не зачинено – і заходять. Але, в будь-якому випадку це вже скоєння кримінальних правопорушень", - розповів він.

Лубінець деталізував, що на даний час зафіксовано близько 10 подібних випадків у різних областях.

"Це перевірка, яка буде юридична реакція, якщо працівники ТЦК і СП будуть вже заходити навіть у приватні приміщення і силоміць забирати звідти власників. Тобто спробували в одному регіоні – була реакція, пробують в інших регіонах", - відзначив Лубінець.

Він додав, що один з таких випадків був зафіксований у Хмельницькій області, але його Офіс вже відреагував на цей випадок.

"Нами направлені відомості [до правоохоронних органів - УНІАН] і проінформовано, що відкрито кримінальне провадження", - додав омбудсмен.

Робота ТЦК в Україні

Як повідомляв УНІАН, на думку адвокатів, представники ТЦК не мають права примусово забирати мобільні телефони й особисті речі у цивільних осіб. Раніше омбудсмен повідомляв, що дедалі більше надходить скарг про порушення з боку представників ТЦК.

Крім того, раніше Лубінець розкрив масштаби корупції в ТЦК. Він розповідав, що люди, які не мають грошей на хабар, йдуть воювати.

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