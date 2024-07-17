Військовозобов’язаним, які не оновили облікові дані, загрожує штраф, а у разі якщо сума штрафу перевищуватиме 160 000, майно військовозобов’язаного можуть арештувати.

Військовозобов'язані, які не оновили облікові дані вчасно, зможуть це зробити й після 16 липня без можливих штрафів. Однак для цього потрібна поважна причина. Про це в етері "Суспільне Студія" повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк.

"Причин, чому вчасно не оновив дані, не багато. Найперше, це через стан здоров’я. Інші випадки, це окремі ситуації, які співробітники ТЦК та СП зважено розглядатимуть. Хоча згідно з юридичними нормами усі ті, хто до 16 липня дані не оновив, мають нести адміністративну відповідальність", - акцентував депутат.

За його словами, якщо військовозобов’язаний не оновив свої дані й ігнорує повістки, то ТЦК та СП накладає штраф та скеровує протокол до суду. Після цього поліція має з’ясувати місцеперебування порушника й навіть може оголосити його у розшук.

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У разі повторної неявки у ТЦК та СП і, якщо сума штрафу перевищуватиме 160 000, майно військовозобов’язаного можуть арештувати. Це стосується й тих, хто перебуває за кордоном і не оновив дані.

"Це дуже складна процедура. Такої судової практики не існує. Тому кабмін змушений буде реагувати по ходу й вносити зміни в підзаконні акти, щоб систематизувати це", - розповів Михайло Цимбалюк.

В Україні закінчився термін для оновлення даних військовозобов'язаних - подробиці

До 16 липня військовозобов'язані українці мали оновити свої облікові дані.

Речник Міноборони України Дмитро Лазуткін заявиа, що вже 17 липня ТЦК почнуть виписувати штрафи військовозобов'язаним, які не оновили свої облікові дані. Також будуть надсилатися повістки "Укрпоштою". Причому для того, щоб вона вважалася отриманою, не потрібно ставити підпис.

Водночас нардеп Олександр Федієнко стверджує, що штрафи за неоновлення даних почнуть з'являтися тільки у вересні.

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