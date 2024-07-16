Але в Раді сумніваються, що ТЦК дійсно готові до цього.

ТЦК "вже завтра" почнуть виписувати штрафи військовозобов'язаним, які не оновили свої облікові дані. Про це заявив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Із завтрашнього дня штрафи за адміністративні порушення вже будуть виписуватися - від 17 до 25,5 тисяч гривень. Також будуть надсилатися повістки "Укрпоштою". Причому для того, щоб вона вважалася отриманою, не потрібно ставити підпис. Про збільшення блокпостів тощо - такої інформації у нас поки що немає", - сказав Лазуткін.

Водночас народний депутат Олександр Федієнко стверджує, що штрафи за неоновлення даних почнуть з'являтися тільки у вересні.

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"Перші штрафи я прогнозую на вересень, не раніше. Тому що з тими керівниками ТЦК, з якими я спілкувався... не всі досі до кінця розібралися безпосередньо з процедурою штрафів", - заявив він у коментарі телеканалу "Новини.LIVE".

В Україні закінчився термін для оновлення даних військовозобов'язаних

Як писав УНІАН, 16 липня закінчився відведений законом 60-денний термін на оновлення облікових даних військовозобов'язаними громадянами. У теорії тим, хто дані не оновив, загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Однак, за словами адвоката Олега Мицика, якщо військовозобов'язаний оновить свої дані після 16 липня, то в ТЦК не буде обов'язку притягати його до адміністративної відповідальності.

Також юрист зазначає, що ТЦК може виписати тільки один штраф за неоновлення облікових даних, оскільки це закінчене в часі адміністративне порушення. Інша ситуація з відмовою від проходження військово-лікарської комісії. Там штрафів може бути багато.

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