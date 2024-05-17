Він підписав ухвалений в травні парламентом закон.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким дозволено деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

Зазначається, що сьогодні, 17 травня, повернуто з підписом президента Закон "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності".

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Мобілізація ув'язнених: що відомо

Як повідомляв УНІАН, цей закон було ухвалено Верховною Радою України 8 травня. За нього проголосувало 279 народних депутатів.

Згідно з законом, не можуть бути мобілізовані засуджені за тяжкі злочини, зокрема, умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство. А також ті, хто отримали терміни за злочини проти основ національної безпеки.

Народний депутат Олена Шуляк зазначала, що, відповідно до закону, мобілізація в'язнів, а точніше реалізація щодо таких категорій громадян механізму УДЗ тільки за рішенням суду. Також в ньому передбачено :

тільки добровільність такого рішення самим ув'язненим;

згода від командира військової частини;

відповідність психічного стану та стану здоров'я ув'язненого вимогам служби в ЗСУ;

більше як три роки терміну перебування у в'язниці до закінчення визначеного покарання;

Така категорія мобілізованих буде проходити службу в спеціальних підрозділах. Вона повідомила, що адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють.

Відповідно до закону, не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини: проти основ національної безпеки України;умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням; сексуальне насильство; а також судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156/1, 258-258/6, частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку.

Також не можуть бути мобілізовані ті, хто посягав на життя правоохоронців; ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення; ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники).

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