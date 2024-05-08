Не можуть бути мобілізовані засуджені за тяжкі злочини – вбивства, згвалтування.

Верховна Рада України дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.

Він зазначає, що за закон "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності" (реєстраційний номер 11079) проголосувало 279 народних депутатів.

Згідно з законом, не можуть бути мобілізовані засуджені за тяжкі злочини, зокрема, умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, А також ті, хто отримали терміни за злочини проти основ національної безпеки.

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"Ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково прибрали. Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів (з виключеннями), а також винним у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування", - повідомив Железняк.

Мобілізація ув'язнених в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, який дає можливість добровільної мобілізації в'язнів. Ним передбачалося, що участь у бойових діях для засуджених буде добровільною.

Очільник міністерства юстиції Денис Малюська зазначав, що Мінюст не планує надавати право мобілізуватися до армії ув'язненим, які скоїли злочини на службі, а також злочини проти державності.

Одна з авторів законопроекту, народний депутат України Олена Шуляк зазначала, що закон про мобілізацію в'язнів дасть змогу залучити в ЗСУ тисячі засуджених. Але служитимуть вони в окремих спеціалізованих частинах або в окремих спеціалізованих підпрозділах та лише за згодою командира частини.

Парламентар також зазначала, що в’язні, які заявили про бажання захищати країну, будуть проходити обов’язково психологічну експертизу.

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