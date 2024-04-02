Наразі тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства.

В квітні в Україні розпочнеться нова хвиля перевірок військово-лікарські комісій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, важливим аспектом є максимальна зручність проходження ВЛК для військових.

"Тут, крім цифровізації і дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства", - сказав Шмигаль.

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Він поінформував, що вже перевірено понад 53 тисячі медико-експертних справ.

"Зафіксовані порушення, надані рекомендації, по кожному факту буде реагування. Такі перевірки стануть регулярними. У квітні розпочнеться нова хвиля", - зазначив очільник уряду.

Діяльність ВЛК в Україні - деталі

Міністерство оборони опублікувало алгоритм дій військовослужбовців, які не погоджуються з результати військово-лікарської комісії.

Зокрема, у відомстві заявили, що якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення, на думку військового, зазначено неправильно, то це можна оскаржити таким чином: написати звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми; командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію; ЛКК ухвалює рішення.

У разі втрати працездатності понад 60 днів – будь-яка травма вважається тяжкою. Встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК.

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