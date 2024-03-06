Якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення, на думку військового, зазначено неправильно, то це можна оскаржити.

Міністерство оборони опублікувало алгоритм дій військовослужбовців, які не погоджуються з результати військово-лікарської комісії (ВЛК).

Як зазначають у прес-службі міністерства, якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення, на думку військового, зазначено неправильно, то це можна оскаржити таким чином:

написати звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми;

командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію;

ЛКК ухвалює рішення.

У разі втрати працездатності понад 60 днів – будь-яка травма вважається тяжкою. Встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК.

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ВЛК в Україні

В Україні військовозобов'язані, які отримали повістку, спочатку повинні пройти військово-лікарську комісію. Від цієї процедури залежить, чи придатна людина для військової служби.

У серпні 2023 року уряд України затвердив наказ, згіднвлко з яким чинний раніше список хвороб, які визначають, що чоловік не придатний у воєнний час для служби в армії, тепер змінився. Багато діагнозів перестали бути серйозним аргументом для "білого квитка".

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